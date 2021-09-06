ДТП в центре Петропавловска произошло в воскресенье 5 сентября. Два автомобиля столкнулись на перекрёстке возле торгового дома «ТДК». Это было около 10 часов вечера. На кадрах любительской съёмки видно, удар был сильный, легковушки значительно пострадали.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:



— На пересечении улиц Токсан би и Интернациональной произошло столкновение автомашин «BMW» и «Mercedes 190». Оба водителя установлены. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Айгерим Мукашева