Полицейские СКО продолжают раскрывать кражи скота

Полицейские раскрыли кражу овец из потерявшейся отары. Стражи порядка установили, что животные убежали из Аккайынского района в район Магжана Жумабаева. Несколько из них погибли от рук местных жителей.

30 августа в отдел полиции Аккайынского района обратилась сельчанка, у которой пропали 39 овец. В течение суток стражи порядка отыскали отару, но, не хватало пяти голов. Немного позже в лесу были обнаружены обгоревшие останки туш домашних животных. Полицейские провели проверку бригады, которая занималась заготовкой древесины. Несколько человек из нее признались, что заметили овец, застрелили их из охотничьего ружья. Добычу разделили. Оружие один из подозреваемых хранил незаконно. Причиненный ущёрб перевалил за 1 млн тг.

Руслан Сапаров, начальник отдела полиции Аккайынского района:



— По факту кражи овец возбуждено уголовное дело по статье 188-1 Уголовного Кодекса РК «Скотокрадство». Подозреваемые лица водворены под стражу. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия.

Хозяйка животных ранее уже привлекалась к административной ответственности за вольный выпас. К сожалению, правонарушение повторилось. Оставленные без присмотра животные могут пропасть, стать добычей скотокрадов, спровоцировать ДТП. Всего с начала года на территории области зарегистрировано 22 кражи скота, лишь несколько из них пока не удалось раскрыть.

Дарья Пышмынцева