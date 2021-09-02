В новом послании Президент РК поручил улучшить сферу образования

В Казахстане резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Это достижение в своем послании обозначил Глава государства. Такой результат дало постепенное повышение заработной платы педагогам. С января этого года она увеличилась на 25%. А в течение следующих трех лет на эти цели дополнительно направят 1,2 трлн тенге. Вместе с зарплатами растут и требования к учителям.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не в пять лет, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаев, когда педагоги проходят курсы за свой счет.



Такое, к сожалению, происходит часто. Касым-Жомарт Токаев не обошел стороной и новый антитренд среди подростков. Президент рассказал, что дети стали бросать учебу, потому что не видят в ней необходимости. Этого не должно быть. Всецело поддерживает слова главы государства североказахстанская общественность.

Евгений Соловьёв, директор ОО «Центр правовой поддержки СКО»:



— Я считаю, что сейчас образование действительно важная вещь, я бы сказал ключевая, потому что любые работы, например, государственная служба, требует высшего образования, если не считать среднего. -1:54 Есть много людей, которые хотят учиться, получать высшее образование и в дальнейшем работать по каким-то определенным специальностям.



Для этого, конечно, школу лучше окончить. Другое дело, а точнее проблема — нехватка мест в них, сейчас дефицит достиг 225 тысяч. Глава государства отметил, если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может приблизиться к 1 млн мест.

Чингиз Курбанов, председатель азербайджанского культурного центра АНК СКО:



— Была поставлена задача до 2025 года построить более тысячи образовательных школ. Это направлено на улучшение уровня образования в школах и одновременное изучение государственного казахского языка в нашей республике.

В своем новом послании Президент подчеркнул, что строить школы нужно не только за счет бюджетных средств. К решению этой острой проблемы необходимо привлекать частный бизнес.

Дарья Пышмынцева