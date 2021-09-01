Эпидемиологическую обстановку и безопасность детей на дорогах обсудили на брифинге РСК

19 августа этого года в Акжарском районе водитель легковушки не справился с управлением. В салоне машины он был не один.

Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО:



— Совершил опрокидывание в кювет. В результате чего ребенок 2006 года рождения, который находился в этой машине, скончался на месте происшествия. Здесь нужно отметить, что в данном автомобиле, что сам водитель был пристегнут ремнем безопасности и получил телесные повреждения. Но отсутствовало специальное детское сдерживающее устройство, которое, возможно, могло бы предотвратить летальный исход.



25 августа снова ДТП и детская смерть, но уже в районе им.Г.Мусрепова. В селе Новоишимском несовершеннолетний байкер наехал на 8-летнюю девочку. Ребенок скончался в больнице. В этом году еще два маленьких жителя региона попали под колеса скутеров, к счастью они отделались травмами. С ними с начала года после ДТП за помощью врачей обратились 27 мальчишек и девчонок. Подобных фактов могло быть больше, если бы не профилактика, считают полицейские. Они проводят беседы в школах, а в канун нового учебного года вместе с представителями родительских комитетов разработали для ребят безопасные маршруты. Стражи порядка продолжают входить в состав специальных мониторинговых групп, так как о завершении пандемии пока речи не идёт.

Данияр Оспанов, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— По области функционируют 23 мониторинговые группы, в период с января по 31 августа проведено 3017 рейдов, охвачены обследованием 20704 объектов, из них нарушения выявлены на 641 объекте, что составило 3,10%. 9:20 наложено 642 штрафа на общую сумму 45 683 046 млн. тенге.



Некоторые североказахстанцы забыли про масочный режим, зато не обошли стороной шумные мероприятия, ряд объектов нарушали режим работы, а еще, несмотря на запреты, реализовывали продукцию в неупакованном виде.

Дарья Пышмынцева