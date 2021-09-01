В Kozybayev university общежития выделяют только грантникам и льготникам

Не менее обсуждаемой темой накануне нового учебного года стала проблема заселения студентов в общежития Kozybayev university. С такой ситуацией ребята столкнулись впервые. Особенно те, кто живет в отдалённых районах области. Среди них — студент третьего курса Григорий Каско. Новость о том, что парень не получит место в общежитии, стала неприятным сюрпризом.

Григорий Каско, студент Kozybayev university:



— Мест нет. У меня возможности снимать квартиру нет. Где спать? Проживаю отдалённо. В общем, не знаю, как решать эту проблему. Я надеялся, что меня заселят в общежитие. Вариантов никаких не рассматривал.



Причина бурного ажиотажа — карантинные ограничения. Если раньше в комнату заселяли по 4 человека, то сейчас количество проживающих сократилось вдвое. Сегодня получить желанный квадратный метр могут студенты, которые обучаются на гранте и имеют льготы. В этом плане повезло Бакытжану Мухтарулы. Парень относится к последней категории.

Бакытжан Мухтарулы, студент Kozybayev university:



— Изначально я не был в списке тех, кто должен получить место в общежитии. Очень расстроился. Приехал с юга, негде остановиться. Квартиры здесь снимать очень дорого. Повезло, что есть возможность получить место по льготам. Предоставил университету справку и мне дали комнату.



Что касается съёма жилья, то студентам оно не по карману. Цены на квартиры заметно поднялись — от 55-ти тысяч тенге и выше. Да ещё и недобросовестные риелторы, воспользовавшись ситуацией, брали у студентов дополнительные деньги за показ жилья. В вузе тем временем в общежития заселили первокурсников и льготную категорию второго курса.

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам

Kozybayev university:



— 1512 койко-мест можем предоставить. Учитывая, что с расселением, то это 50%, порядка 756-ти. Дополнительно было найдено еще 300 мест. В первую очередь, мы ориентировались по заявкам. К сожалению, получалось так, что когда ребята приезжали, выяснялось, что студенты не подали заявку, а по факту узнавали на месте.



Проблему решат к концу месяца, заверяют здесь. А именно будут искать дополнительные места для ребят. Всего на гранте в университете обучаются порядка 900 человек. 580 — по программе «Серпін».

Алишер Ашимов