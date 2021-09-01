54-летнний мужчина скончался от столбняка в СКО

28 августа 54-летний мигрант скончался от столбняка в районной больнице им. Г. Мусрепова. Сообщается, что 21 августа в ходе строительных работ правой ногой он наступил на ржавый гвоздь. Спустя 4 дня у гражданина Узбекистана проявились первые признаки заболевания: спазм челюсти, запрокидывание головы назад, но несмотря на это, мужчина обратился за медицинской помощью лишь на следующий день. В больнице врачи приступили к экстренной первой помощи, вкололи вакцину с антителами, но спасти его так и не удалось. Спустя три дня мужчина скончался на больничной койке.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно -эпидемиологического контроля СКО:



— Мы предполагаем, что мужчина не был вакцинирован. Если бы сельчанин во время обратился за помощью и получил бы вакцину, то его можно было спасти. Поэтому призываем всех североказахстанцев быть бдительнее и в подобных случаях обращаться к медикам. Ведь есть такие заболевания, например как столбняк или бешенство, которые можно вылечить только своевременной вакцинацией. Сама бактерия устойчива к внешним факторам среды и антисептикам, поэтому может жить годами в земле и в любой момент инфицировать человека. Чаще всего заболеванию подвержены люди, которые не были иммунизированы вакцинами, содержащими столбнячный анатоксин.

Гюзель Закария