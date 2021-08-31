В городском парке культуры и отдыха прошла книжная выставка для детей

Дети/молодежь

22:13 31 Августа 2021

«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья!». Под таким названием в городском парке культуры и отдыха прошла книжная выставка. Перед новым учебным годом её организовали сотрудники детско-юношеской библиотеки имени Габита Мусрепова. Вниманию юных читателей — новинки фонда. Это более 50-ти художественных книг. Также здесь провели мастер-класс «Очумелые ручки».

Гулия Ережепов, руководитель отдела детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:

В книжной выставке мы собрали все новинки нашей литературы. Это литература, которую мы только получили. Все лето наши дети ходили читать и, чтобы с начала нового учебного года они нас не забывали, мы решили организовать такую небольшую книжную выставку.

— Читаешь книги? — Не сильно увлекаюсь, но люблю интересные читать. У меня одна энциклопедия есть. Я её всю прочитал.
— Как думаете, книжки нужно читать? — Да, это нужно и полезно. Ты научишься быстро читать. Ещё для интереса.

Дарья Пышмынцева

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