В центре «Өрлеу» проводит курсы повышения квалификации для учителей сельских школ

Повысить профессиональный уровень и качество преподавания. Таких результатов ожидают от курсов повышения квалификации педагоги Пресновской средней школы. Принимает в них участие педагог с 20-летним стажем Татьяна Андреева. Она работает учителем начальных классов в Соколовской средней школе.

Татьяна Андреева, учитель начальных классов Соколовской средней школы, Кызылжарский район:

— На данных курсах мы применяем групповую форму работы, где создается коллаборативная среда. И этот же вид работы мы будем применять при обучении своих учеников, то есть, будем проецировать на свой класс. — Мы будем отталкиваться от возможностей наших деток. В обучении будем применять личностно-ориентированный подход.

Новые технологии и программа. Трудности, конечно, есть, признаются слушатели. Основное направление курсов — это понять суть и содержание современных технологий. Особенно, по Lesson study, в основе которого лежит командная работа и проектная технология.

Карашаш Жамантаева, страший преподаватель ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— У коллег имеется объективное желание и стремление пополнить свои знания по этой теме. Поэтому занятия проходили как теоретически, так и практически. Надо сказать, что большая часть была практическая. Поэтому коллеги имели возможность получить свои знания и поделиться опытом. Это не менее важно. Очень хорошо, что среди слушателей есть коллеги, которые начали работать по этой технологии и имеют свои незначительные успехи.

Курсы проходят на базе Пресновской средней школы. Всего в них принимают участие 15 педагогов. Программа рассчитана на 40 часов. За это время учителя научатся новым методам преподавания, которые упростят процесс обучения и повысят качество образования учащихся.

Сергей Каторженко, директор Пресновской средней школы, Кызылжарский район:

— По окончанию учебного года участвую в лидерских курсах, мы провели в школе исследования на предмет выявления потребностей учащихся, учителей и родителей. Проанализировав курсовую подготовку учителей, мы заметили, что она делится: кто год назад, кто 3-4 года назад проходил. Мы хотели соединить воедино, выбрать наш вектор развития школы и учебно-воспитательной работы.



Курсы повышения квалификации проходили с 23 по 27 августа. Всем участникам выдали сертификаты.

Алишер Ашимов