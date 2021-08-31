В центре «Өрлеу» проводит курсы повышения квалификации для учителей сельских школ

Образование

22:13 31 Августа 2021

Повысить профессиональный уровень и качество преподавания. Таких результатов ожидают от курсов повышения квалификации педагоги Пресновской средней школы. Принимает в них участие педагог с 20-летним стажем Татьяна Андреева. Она работает учителем начальных классов в Соколовской средней школе.

Татьяна Андреева,  учитель начальных классов Соколовской средней школы, Кызылжарский район:

На данных курсах мы применяем групповую форму работы, где создается коллаборативная среда. И этот же вид работы мы будем применять при обучении своих учеников, то есть, будем проецировать на свой класс. Мы будем отталкиваться от возможностей наших деток. В обучении будем применять личностно-ориентированный подход.

Новые технологии и программа. Трудности, конечно, есть, признаются слушатели. Основное направление курсов — это понять суть и содержание современных технологий. Особенно, по Lesson study, в основе которого лежит командная работа и проектная технология.

Карашаш Жамантаева, страший преподаватель ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО:

У коллег имеется объективное желание и стремление пополнить свои знания по этой теме. Поэтому занятия проходили как теоретически, так и практически. Надо сказать, что большая часть была практическая. Поэтому коллеги имели возможность получить свои знания и поделиться опытом. Это не менее важно. Очень хорошо, что среди слушателей есть коллеги, которые начали работать по этой технологии и имеют свои незначительные успехи.

Курсы проходят на базе Пресновской средней школы. Всего в них принимают участие 15 педагогов. Программа рассчитана на 40 часов. За это время учителя научатся новым методам преподавания, которые упростят процесс обучения и повысят качество образования учащихся.

Сергей Каторженко, директор Пресновской средней школы, Кызылжарский район:

По окончанию учебного года участвую в лидерских курсах, мы провели в школе исследования на предмет выявления потребностей учащихся, учителей и родителей. Проанализировав курсовую подготовку учителей, мы заметили, что она делится: кто год назад, кто 3-4 года назад проходил. Мы хотели соединить воедино, выбрать наш вектор развития школы и учебно-воспитательной работы.

Курсы повышения квалификации проходили с 23 по 27 августа. Всем участникам выдали сертификаты.

Алишер Ашимов

Читайте также

Ношение школьной формы не обязательно в новом учебном году
Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» запустил новый курс
Французская компания открывает сертификационный центр в Kozybayev University
Благоустройство Аралагашской средней школы
В Kozybayev University вручили первый сертификат «1С:профессионал»
В школах региона ввели систему «Ashyq»
Подготовка к новому учебному году в СКО завершится 22 августа.
Более 8 тысяч детей СКО пойдут в первый класс
Подготовка школ к новому учебному году
Прием заявлений на гранты начался в Kozybayev University
Школьная форма в новом учебном году не будет обязательной
От 15 до 45% подорожала оплата за обучение в Kozybayev University