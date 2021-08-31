С 1-го сентября в городском общественном транспорте переходят на безналичный расчёт

130 тенге — при наличной оплате, 80 тенге — картой. Это правило начнет действовать уже с завтрашнего дня. Оплачивать за проезд можно будет не только специальной картой за себя, но и любой банковской, а также через QR-код сразу за нескольких человек.

А еще с помощью кода на табличке пассажир сможет заплатить за проезд за счет баланса мобильного телефона.

Также для оплаты проезда можно купить индивидуальную транспортную карту. Она стоит 500 тенге. Приобрести ее можно у кондукторов в новых автобусах и в 5 местах нашего города.

Бауыржан Кусаинов, директор филиала ТОО «AlemPay» г.Петропавловска:

-Рынок «Тайга», 1 этаж, центральный вход; ТЦ «Достык молл», отдел косметики; Ассоциация перевозчиков , Жамбыла 174, кабинет26Г; диспетчерский пункт на автовокзале и магазин «Караван», газетный киоск.

Для активации транспортной карты требуется отправить ее номер через СМС. Пополнять ее можно таким же образом за счет баланса мобильного телефона.

Бауыржан Кусаинов, директор филиала ТОО «AlemPay» г.Петропавловска:

— На короткий номер 2505 , отправить слово «КАРТА» и сумму пополнения. Также можно пополнить карту через QIWI терминалы. На табло терминала надо найти вкладку пополнения баланса, записать номер карты и пополнить.

Также это можно сделать и через мобильные приложения банков. Там же имеется возможность узнать сумму оставшихся средств. Ее, к слову, видно и на терминале при оплате проезда. При ошибочной повторной — средства за проезд не списываются. Стоит отметить, что правила дифференцированного тарифа не распространяются на детей и лиц старше 80-ти лет. Для последних -проезд бесплатный, для ребят младше 15 — 40 тенге и только наличными.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— С помощью транспортной карты или банковской карты за ребенка нельзя будет заплатить. Только наличными — 40 тенге. Лица, которым ранее льготные билеты выдавали в автотранспортном союзе ,полностью аннулируются, кроме лиц старше 80-ти лет. Помимо этого акиматом разработана карта для 12-ти категорий граждан. Они будут ездить бесплатно. Это граждане из социально уязвимых слоев населения, это порядка 10 000 человек., 2000 из них получили транспортные карты

Всего на сегодня перевозчики продали более 6000 транспортных карт. Горожане уже в ожидании безналичного расчета. Многие петропавловцы в изменениях оплаты видят только плюсы, кому-то нужно сначала опробовать работу новой системы.

— С карточкой, кажется, гораздо удобнее. Деньги не всегда есть, а так карточка всегда в кармане.

— Это полезная вещь. Давно уже хотел, чтобы безналичный расчет был в Петропавловске.

— Купила карточку. Буду платить через карточку, потому что каждый день езжу.

— Мне удобнее использовать банковскую карту. Это комфортно и доступно. Теперь и мелочь для автобуса хранить не нужно.

При утере индивидуальной транспортной карты можно обратиться в службу поддержки, где её восстановят.

Гюзель Закария