Компания «Cool infinity» расширяет линейку продукции

Это единственное в стране предприятие, которое изготавливает вагоны для перевозки скоропортящихся продуктов. Для их производства в ТОО «Cool infinity» сегодня трудятся 210 человек. Практически всю сборку «умных» вагонов за исключением соединения литых частей специалисты осуществляют в этих цехах.

Ахан Каримов, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»:

— Спрос на него очень большой. Например, вопрос перевозки морепродуктов в Россию никто не решил, вопрос перевозки овощей и фруктов из средней Азии тоже никто не решил. В период пандемии, когда автомобильные границы были закрыты, перевозки тоже, ж/д были в спросе.

Именно спрос и интерес российских, а также зарубежных партнеров подтолкнули компанию расширить линейку продукции. Теперь в ТОО «Cool infinity» будут делать вот такие вагоны — рефрижераторы. Их предшественники в независимости от погоды сохраняли температуру продуктов во время перевозки на большие расстояния до 10 дней. Новые «умные» вагоны способны охлаждать продукты в два раза дольше, плюс их управление для удобства компания сделала автономным.

Вот такое чудо техники, правда, сколько новинка будет стоить, пока, неизвестно. За один из тех вагонов, которые предприятие уже поставило на поток, заказчики отдают по 40 млн тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— С начала года уже собрано 82 вагона, до конца года планируется 57, в общей сложности около 140 вагонов мы должны будем собрать.2:45 Сегодня «Маслодел» заказал и еще ряд предприятий, именно вагоны-рефрижераторы. Это новейшая технология, которая испытана. Таких предприятий в целом по территории СНГ не так много.

В 2022 году в ТОО «Cool infinity» планируют изготовить больше 200 вагонов. Кстати, благодаря расширению продукции компания дополнительно трудоустроит 30 человек.

Дарья Пышмынцева