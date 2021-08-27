Юристы консультируют североказахстанцев под открытым небом

Сегодня юристы принимают жителей не в офисе, как обычно, а на главной улице нашего города. За консультацией под открытым небом к специалистам обратились несколько человек. Среди них 84-летний Мухамеджан Гарипов. Петропавловца волнует финансовый вопрос.

Мухамеджан Гарипов:

— Я остался один. Жил с женой, она умерла. Полгода прошло. Я знал, что у нее есть депозит. И, когда я начал смотреть завещание, там написано только про недвижимость. Про деньги с депозита там нет ни слова. С этим вопросом я и обращался. Как и что? Правильно или неправильно. Отлично подсказали. То, что я думал, я все правильно думал.

Юридическую помощь и консультации по всесторонним правовым вопросам оказывают профессиональные юристы. Обращений много: по гражданским делам, в сфере трудового законодательства, по защите прав потребителей и многие другие.

Анастасия Волкова, руководитель отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации:

—В прошлом году мы уже организовывали такую акцию. Спрос есть. Мы организовывали не только по юридической части, но и по психологической.

Все консультации проводятся бесплатно.

Диана Салихова