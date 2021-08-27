С начала года в центре занятости трудоустроили почти 12 тысяч североказахстанцев

Тем, кто остался не у дел, центр занятости предлагает спектр различных направлений государственной программы «Еңбек». Самые востребованные среди них — гранты и кредиты. Так, с начала года почти 700 человек получили средства на реализацию своих бизнес идей. В основном североказахстанцы выбирают сферы сельского хозяйства, производства и оказания услуг.

Ботакоз Оразбаева, главный специалист отдела центра занятости управления координации занятости и социальных программ СКО:

— 30 % грантов получили жители области из числа молодёжи, 22 % лица с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные. Средства предоставляются для приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы и предоставляются участникам программы один раз.



Для расширения собственного дела начинающие предприниматели могут претендовать и на кредиты. Таковых с начала года 378 человек. До конца 2021-го планируют выдать еще 327 кредитов на сумму почти 2 млрд. тенге. Из них большая часть приходится на сельскую местность. Кроме того, в центре занятости предлагают профессиональное обучение различным профессиям. Востребованными оказались в строительной отрасли.

Ботакоз Оразбаева, главный специалист отдела центра занятости управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Краткосрочное профессиональное обучение предусмотрено первым направлением программы. С начала года обучение прошли 424 человека, из них 50% или 225 человек обучились востребованным на рынке труда строительным специальностям. В центрах занятости ведётся работа по их трудоустройству. На сегодня трудоустроено 255 человек.

Найти работу можно и на ярмарках вакансий. С начала года в регионе их провели 44. Из 2300 человек на постоянную работу трудоустроились 439 североказахстанцев. Временную получили еще 236 человек.

Жанель Бисенбаева