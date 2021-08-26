Полицейские СКО проверяют дорожную инфраструктуру возле школ

Полицейские проверяют дорожную инфраструктуру возле учебных заведений. Знаки, разметка, подсветка и ограждение, а ещё искусственное освещение. Все эти элементы должны обеспечить безопасность школьников. Работу полицейские проводят совместно с местными исполнительными органами, дорожными и коммунальными службами. В числе первых проверили участок возле 44-ой школы в Рабочем посёлке. Специалисты ТОО «Дорсигнал» обновили там разметку пешеходных переходов.

Денис Матевич, старший инспектор отдела управления административной полиции:



— На сегодня проведено 98 обследований, по результатам которых выдано 28 предписаний на устранение выявленных недостатков. Установлено и заменено 36 дорожных знаков, нанесено 245 кв.м. дорожной разметки. Произведены работы по ямочному ремонту общей площадью 1200 кв.м. а также установлены 2 искусственные неровности. Работа в данном направлении будет продолжена.

Алишер Ашимов