Полицейские СКО проверяют дорожную инфраструктуру возле школ

Правоохранительные органы

22:55 26 Августа 2021

Полицейские проверяют дорожную инфраструктуру возле учебных заведений. Знаки, разметка, подсветка и ограждение, а ещё искусственное освещение. Все эти элементы должны обеспечить безопасность школьников. Работу полицейские проводят совместно с местными исполнительными органами, дорожными и коммунальными службами. В числе первых проверили участок возле 44-ой школы в Рабочем посёлке. Специалисты ТОО «Дорсигнал» обновили там разметку пешеходных переходов.

Денис Матевич, старший инспектор отдела управления административной полиции:

— На сегодня проведено 98 обследований, по результатам которых выдано 28 предписаний на устранение выявленных недостатков. Установлено и заменено 36 дорожных знаков, нанесено 245 кв.м. дорожной разметки. Произведены работы по ямочному ремонту общей площадью 1200 кв.м. а также установлены 2 искусственные неровности. Работа в данном направлении будет продолжена.

Алишер Ашимов

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