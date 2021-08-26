Открыть своё дело помогают в центре социальной поддержки лиц с инвалидностью «Ардос-жүрек»

Есмухан Жакенов на этой встрече чувствует себя как дома. Здесь — привычные забавы, только разделяет он их сегодня с новыми друзьями. После танцев, песен и игр — тренинг с психологом. На нём ребята знакомятся с технологиями эффективного общения, развивают коммуникационные навыки.

Есмухан Жакенов, участник тренинга:

— Мне очень нравится. Когда приглашают, я посещаю такие места. 52 сек Нашёл друзей, познакомился.

А вот для Дамира Еркебулана такие встречи уже привычны. На каждой из них 22 -летний парень узнаёт много нового, познаёт себя. Тренинги помогли ему обучиться пчеловодству. Теперь Дамир мечтает открыть собственную пасеку.

Дамир Еркебулан, участник тренинга:

— Занимался мёдом, получалось. Хочется дальше продолжать. 01.25 Костюм надеваю, когда приезжаю туда утром и качаю мёд.

Помимо пчеловодства в центре социальной поддержки лиц с инвалидностью можно обучиться SMM-продвижению, графическому и ВЕБ-дизайну. Для девушек здесь предусмотрели курсы hair-стилиста и визажиста.

Акжан Карим, руководитель ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос-жүрек»»:

— Чтобы каждый желающий мог выбрать для себя, что ему необходимо. После данных курсов они уже могут быть трудоустроены и заниматься собственным делом. Мы также помогаем им открыть бизнес, как начать бизнес-план, также они участвуют по программе «Бизнес-бастау».

Заявки на открытие собственного дела уже подали 2 североказахстанца. Развивающим курсам здесь обучаются около 130 человек, 30 из них — дети до 18 лет. В скором времени в центре откроют кружки по гончарному делу и обработке дерева. Все занятия проводятся бесплатно.

Жанель Бисенбаева