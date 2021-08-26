Команда спасателей ДЧС СКО готовятся к соревнованиям «Казспас-2021»

ДЧС

22:54 26 Августа 2021

Команда спасателей областного департамента по ЧС готовится к республиканскому сбору-семинару «Казспас-2021». Он пройдет в сентябре на учебно-тренировочном полигоне «Скальный город-Астана» в Алматинской области. 12 специалистов сейчас находятся в Есильском районе. Возле села Горное они отрабатывают навыки поисковых работ в природной среде, альпинизма, водолазных работ и других элементов спасательного многоборья. Такие операции ЧС-ники выполняют в реальных условиях — на их счету десятки спасенных жизней. И, как утверждают они сами, это не позволяет им расслабляться. Поэтому готовятся основательно и по всем направлениям.

Адиль Мустафин, главный спасатель оперативно-спасательного отряда ГУ «СПиАСР» ДЧС СКО:

Цель данных мероприятий — это сплочение коллектива и совершенствования физической подготовки специальных и специализированных навыков для представления команды СКО на «Казспас-202».

Диана Салихова

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