Благоустройство Аралагашской средней школы

В новый учебный год — с новым школьным двором. Территорию учебного заведения сейчас асфальтируют. Рабочие трудятся до самого вечера. Нужно успеть до прихода ребят. Их, к слову, обрадуют не только этим.

Жумабай Нуртазин, директор Аралагашской средней школы, Аккайынский район:

-Меняем заборы и для малышей устанавливаем здесь малые архитектурные формы. Качели, беседки, грибки. В этом году ремонт проходит на 73 млн тенге.

А еще здесь появятся тренажеры, волейбольная и баскетбольные площадки, круговая беговая дорожка .

Жумабай Нуртазин ,директор Аралагашской средней школы, Аккайынский район:

— Выполнено на процентов 50. К 1-ому сентябрю закончим с асфальтом. А дальше будем проводить наружный ремонт и заборы. Это на учебный процесс не влияет. Сейчас в данный момент 8 человек работают. Они сзади проводят бордюры, выводят по круговой.

Школа рассчитана на 364 места. Но, в Аралагаше нет столько детей. Знания здесь получают 90 ребят. Для них создают комфортные условия: есть камеры видеонаблюдения, заменены окна. Только в прошлом году на косметический ремонт затратили 43 млн тенге. Вытянули и покрасили стены с потолками.

Гюзель Закария