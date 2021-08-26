27 несовершеннолетних детей получили травмы в ДТП с начала года

Правоохранительные органы

22:54 26 Августа 2021

В ходе ОПМ полицейские раздают памятки, проводят беседы с детьми и их родителями. Кстати, для последних целей нередко используют соцсети. В прямом эфире стражи порядка ознакомили пользователей со статистикой, напомнили о необходимости использования на ранцах и одежде школьников световозвращающих лент.

Айдын Байматов, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО:

С начала года у нас зарегистрировано 25 ДТП с участием детей, в которых 27 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, один ребенок скончался в результате ДТП. Нашими сотрудниками проводится разъяснительная работа среди несовершеннолетних по соблюдению ПДД: как переходить проезжую часть, как вести себя на дороге, с какого возраста разрешается передвигаться на велосипедах, на самокатах, на скутерах.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!» продлится до 9 сентября. С начала учебного года полицейские усилят патрулирование дорог рядом с образовательными учреждениями.

Жанель Бисенбаева

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