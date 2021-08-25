Сразу две книги про деятелей Алаш Орды презентовали активисты СКО

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22:27 25 Августа 2021

20-ые годы прошлого века — время коллективизации, большого голода, колониального гнёта. Уже и без того ослабленный народ искал поддержку и силы. Оказать их в этот период пытались алашординцы. Пробудить сознание своей нации деятелям партии помогали печатные издания, в СК — это газета «Жас Азамат».

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

Мы здесь впервые узнаём имена новых деятелей Алаш Орды — наших североказахстанцев. Также здесь публиковали статьи знаменитые личности — Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов, Ахмет Байтурсынов.

Здесь же впервые свет увидело стихотворение Магжана Жумабаева «Мен жастарға сенемін». Все 22 выпуска газеты на протяжении нескольких лет исследовали академики, общественные деятели и активисты области. Плодами их работ стала книга, назвать которую решили «Жас Азамат», как и само печатное издание. Параллельно с этим сборником авторы трудились над созданием материала о нашем земляке Жумагали Тлеулине, который внёс большой вклад в развитие медицины.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

По заданию Казахской автономии в 24-ом году он издаёт учебник «Гигиена». Мы нашли эту книгу в Семее и с арабской графики перевели на кириллицу и тоже представили в этой книге.

Представили здесь и новые страницы из жизни самого деятеля. Для создания двух трудов в регионе провели 4 заседания комиссии. Возглавлял её заместитель акима области Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

Знать эти факты из нашей истории — это наша обязанность, как граждан РК. Республика в этом году отмечает свое 30-летие Независимости. Это большая веха в истории нашего государства.

Тираж каждого из изданий — 250 экземпляров. Прочитать и ознакомиться с трудами можно в областной библиотеке им. С. Муканова.

 

Жанель Бисенбаева

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