Сразу две книги про деятелей Алаш Орды презентовали активисты СКО

20-ые годы прошлого века — время коллективизации, большого голода, колониального гнёта. Уже и без того ослабленный народ искал поддержку и силы. Оказать их в этот период пытались алашординцы. Пробудить сознание своей нации деятелям партии помогали печатные издания, в СК — это газета «Жас Азамат».



Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— Мы здесь впервые узнаём имена новых деятелей Алаш Орды — наших североказахстанцев. Также здесь публиковали статьи знаменитые личности — Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов, Ахмет Байтурсынов.

Здесь же впервые свет увидело стихотворение Магжана Жумабаева «Мен жастарға сенемін». Все 22 выпуска газеты на протяжении нескольких лет исследовали академики, общественные деятели и активисты области. Плодами их работ стала книга, назвать которую решили «Жас Азамат», как и само печатное издание. Параллельно с этим сборником авторы трудились над созданием материала о нашем земляке Жумагали Тлеулине, который внёс большой вклад в развитие медицины.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— По заданию Казахской автономии в 24-ом году он издаёт учебник «Гигиена». Мы нашли эту книгу в Семее и с арабской графики перевели на кириллицу и тоже представили в этой книге.

Представили здесь и новые страницы из жизни самого деятеля. Для создания двух трудов в регионе провели 4 заседания комиссии. Возглавлял её заместитель акима области Гани Ныгыметов.



Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Знать эти факты из нашей истории — это наша обязанность, как граждан РК. Республика в этом году отмечает свое 30-летие Независимости. Это большая веха в истории нашего государства.

Тираж каждого из изданий — 250 экземпляров. Прочитать и ознакомиться с трудами можно в областной библиотеке им. С. Муканова.

Жанель Бисенбаева