Достижения за 30 лет Независимости обсудили за круглым столом

Общество

22:11 25 Августа 2021

Словно парящий орёл в небе, свободна и независима наша страна. В этом году республика отмечают 30-летие суверенитета. А ведь когда-то приходилось строить государство с нуля. В каждой сфере проделана колоссальная работа. Об этапах становления образования и науки в Казахстане хорошо знает Акмарал Ибраева. В этой сфере она 27 лет.

Акмарал Ибраева, проректор Kozybaev University:

— В советское время национальным школам уделялось очень мало внимания, то есть они закрывались, особенно в целинные годы. С обретением независимости открывается очень много национальных школ. Сейчас их количество выросло. И в вузах имеют хороший рост.

Реформы коснулись социально-экономической и политической сфер. Очень важны изменения для нашей молодёжи. Свои знания они успешно реализуют в различных проектах. Сегодня главное — развивать всё это дальше.

Гульмира Садырова, главный специалист управления внутренней политики СКО:

— Сегодня присутствуют представители молодежи. Выпускники программы «Серпин». Они более подробно расскажут, что для них независимость. Что они вкладывают для себя в это понятие. Мы хотим показать общественности ту работу, которая проводится в рамках подготовки к 30- летию, потому что к данной исторической дате, как мы считаем, сопричастен каждый казахстанец.

Такие семинары проводят по всей республике. В регионе с начала года организовали почти три тысячи мероприятий, посвященных юбилею Независимости.

Гюзель Закария

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