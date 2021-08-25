Масштабные изменения на линейной производственно-диспетчерской станции «Петропавловск» АО «Транснефть-Урал»

Каждый такой резервуар — размером с четырехэтажный дом. Высотой он 12 метров, диаметром — почти 23, вмещает 5 тысяч тонн дизельного топлива.

Сергей Ваньковский, начальник линейной производственно-диспетчерской станции «Петропавловск» АО «Транснефть-Урал»:



— Всего на нашей станции девять таких резервуаров. 31сек Два из них мы заменили, и они будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. Работы еще на одном резервуаре практически завершены, и он будет введен в эксплуатацию в текущем году. Еще пять резервуаров мы намереваемся реконструировать к 2027 году включительно.

Основали станцию «Петропавловск» в начале 50-х. Изначально здесь производили налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. На протяжении многих лет производственный объект является важным пунктом системы трубопроводов, по которым транспортируются нефтепродукты. Сегодня дизельное топливо поступает из Омска, а уже отсюда по трубопроводу отправляется в Уфу. Отметим, что станция — это один из объектов российской трубопроводной компании «Транснефть», однако, трудятся здесь в основном североказахстанцы.

На каждом резервуаре заменили более 115 тонн металлоконструкций. Но это лишь малая часть проделанного. Здесь уложили противофильтрационный экран на площади почти 3 тысячи квадратных метров. Это гарантирует, что нефтепродукты не попадут в почву или грунтовые воды. Дороги для проезда техники и пешеходные дорожки для персонала здесь также предусмотрели. Сами резервуары подключены к системам автоматики, установлены трансформаторные подстанции. Здесь всё соответствует самым высоким современным стандартам.

Максим Медведев, инженер ПСП линейной производственно-диспетчерской станции «Петропавловск» АО «Транснефть -Урал»:



— У новых резервуаров много преимуществ. Одно из них — оснащение современными уровнемерами, которые позволяют определять температуру и уровень нефтепродукта дистанционно. 22 сек. Благодаря новым пробоотборникам вырастет точность анализов, а работникам не придется подниматься на крышу резервуара для взятия проб. Благодаря новому оборудованию мы внедряем на станции программно-технический комплекс «Резервуарный парк», который предназначен для оперативного учета нефтепродуктов.

Особое внимание — пожарной безопасности. Оба резервуара подключены к автоматизированной системе пожаротушения. Для этого проложили почти 3 километра труб для подачи воды и пенообразователя. Построили ёмкости для 150 тонн воды, установили систему управления оповещением и эвакуацией персонала. Станция «Петропавловск» обеспечивает надежную и бесперебойную транспортировку нефтепродуктов. А модернизация на производственном объекте тем временем продолжается.

Жанель Бисенбаева