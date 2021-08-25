Активисты молодёжных движений подписали меморандум о сотрудничестве

Работать с другими молодёжными объединениями предложили активисты ассамблеи народа Казахстана. Они не видят никаких преград для совместной реализации и продвижения интересных, а главное, полезных для общества идей.

Лилия Баймуратова, председатель регионального молодёжного движения «Жаңғыру жолы» АНК по СКО:



— Наша молодёжь очень активна. Она забивает все сферы и старается поднять культуру нашей области на самый высокий план. Сегодня мы подписываем меморандум с молодёжным ресурсным центром г. Петропавловска, с центром общественного развития и информации, а также с молодежным крылом «Jas Otan». Я считаю, данная коллаборация даст ещё новый толчок для развития области.

В планах у активистов провести как можно больше мероприятий и затронуть разные направления: спорт, культуру, волонтёрство и многое другое. С подписанием меморандума ребята утвердят план работы и начнут действовать.

Альфараби Мынбай, директор молодёжного ресурсного центра г. Петропавловска:



— Мы ожидаем больших результатов. С подписанием данного меморандума активисты нашей области будут работать на уровень развития нашей области. Мы стремимся поднять её на новую ступень. Работы предстоит много.

Идти бок о бок, стать единым целом, воплотить задуманное, сохранить мир, дружбу и согласие. Для каждого из них — это новый этап в развитии культуры и межэтнических отношений.

Алишер Ашимов