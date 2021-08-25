1 сентября начнётся прием в Президентский молодёжный кадровый резерв

Молодые и перспективные. Первый отбор в Президентский кадровый резерв был в 2019 году. Тогда зачислили 300 самых достойных конкурсантов. Больше половины учились зарубежом, свыше 200 со степенью магистра. Многие трудились в крупных иностранных и транснациональных компаниях в различных секторах экономики. В общем, «сливки» работающей молодёжи. Средний возраст зачисленных 31 год.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:



— На сегодня из 300 резервистов трудоустроены 184, в том числе 2 в нашей области, что составляет 60% об общего количества резервистов. В центральные госорганы назначены 92 резервиста, в местные — 39, в нацкомпании — 33, иные и частные организации — 20.



Парни и девушки из кадрового резерва отлично себя зарекомендовали на новых местах работы. Потому руководство страны решило эту практику продолжить, но уже на системной основе. В этом году со всей республики в резерв пройдут 50 человек.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— В конкурсе могут участвовать казахстанцы не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Новшеством нынешнего отбора стало обязательное владение государственным языком. Уровень должен быть не ниже среднего в соответствии с Национальными стандартами.

Только знаний и навыков уже недостаточно. Смотреть будут и на мотивы, которые движут кандидатом, его ценностные ориентиры.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:



— Акцент смещен на выявление молодых талантов, руководствующихся в первую очередь общественными интересами. В этой связи, в этапы отбора вводятся новые инструменты оценки, такие, как решение ситуационных задач вместо написания эссе и презентации проекта и структурированное поведенческое интервью.

Первый этап — приём документов. Он будет проводиться на специальной онлайн-платформе весь сентябрь.

Лаура Каиржанова, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:



— В текущем году для регистрации кандидатам необходимо иметь не только электронную почту, но и электронную цифровую подпись.

Просьба ко всем кандидатам, заранее получить ЭЦП. Если у вас уже есть ЭЦП, просим проверить срок ее действия. Так как ЭЦП понадобится не только для регистрации, но и для дальнейших действий на портале до конца текущего года.

Затем проверят, как кандидаты работают с текстовой и числовой информацией. Третий этап — решение ситуационных задач. После — оценка компетенций. Тех, кто пройдёт дальше, ждёт собеседование в экспертной комиссии.

Айгерим Мукашева