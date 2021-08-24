Механизмы поддержки бизнеса

Бизнес и экономика

22:33 24 Августа 2021

В СК создаются все условия для развития собственного дела. Проект «Бастау Бизнес» стал одним из самых востребованных среди населения. За 4 года курсы прошли более 7 тысяч человек, пять тысяч из них получили сертификаты. Для поддержки участников проекта в региональной Палате предпринимателей создали микрофинансовую организацию.

Алибек Ашметов, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Выпускники «Бастау» могут получить льготные кредиты под 6% годовых на реализацию своей бизнес-идеи. Максимальный размер займов в 2021 году для жителей сел и малых городов составляет 7,2 млн тенге, для городских жителей — 18,9 млн тенге. Выпускник «Бастау» может взять кредит под 6% годовых на открытие абсолютно любого бизнеса сроком на 5 лет, а для проектов в сфере сельского хозяйства — до 7 лет.

Большую помощь оказывают и в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. С начала года её получили 140 предпринимателей. Общая сумма составила 457 млн тенге. Стараются финансировать из собственных средств.

Аблай Нуркенов, директор фонда финансовой поддержки сельского хозяйства СКО:

— Кредитование проводится из собственных средств Фонда, сумма займа — до 30,0 млн.тенге, сроком до 120 месяцев. Ставка вознаграждения — 16% годовых, с возможностью субсидирования. Льготный период по погашению основного долга — 24 месяца, по вознаграждению — 12 месяцев. План на 2021 года составляет 750 млн.тенге.

С начала года там реализовали 26 проектов на сумму почти в полмиллиарда тенге. Все в основном по линии животноводства.

Алишер Ашимов

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