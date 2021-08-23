На озере Пёстром прошел экологический субботник

«Чтобы изменить мир — начинать нужно с себя!», — с таким девизом рано утром на побережье озера Пёстрого собрались волонтеры. Неравнодушные жители нашего города, вооружившись перчатками и пакетами, убирали различный мусор.

Азат Жумагул, координатор проекта «Экологический дозор»:



— Суть нашего субботника — раздельный сбор отходов. 00:10 Мы разделяем отходы сразу, здесь, на две фракции — перерабатываемый и неперерабатываемый. То, что в нашем регионе перерабатывается, это — бутылка, канистры, полимеры маркировки 1,2 и 4, и картон, стеклотары, алюминиевые банки, макулатура. Остальные отходы — неперерабатываемые, мы складируем в отдельные мешки. Когда закончится экосубботник, мы увезем это на предприятие к переработчику.



В акции принимают участие представители рыбнадзора, экологи и волонтеры. Увидев новость об экосубботнике в Instagram, пришла сюда со своим отцом 16-летняя Амина Ибраева.

Амина Ибраева, жительница г.Петропавловска:



— Часто вижу всякие окурки на земле. Постоянно какой-то мусор. Мне очень неприятно видеть эту картину. Всегда, когда вижу урну, стараюсь туда выбросить мусор, потому что мы должны защищать нашу природу. Я очень люблю свой город и хочу его оберегать, очищать. Поэтому я согласилась на данную экологическую акцию. Прежде всего добрые дела нужно начинать с себя.



В результате активисты собрали 89 мешков мусора на переработку, и 25 мешков, которые отправятся на полигон. В дальнейшем организаторы экосубботника планируют расширить масштабы проекта и увеличить число добровольцев. Группа в скором времени собирается выйти и очистить от мусора набережную Есиля.

Диана Салихова