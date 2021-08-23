Молодые кадры пополнили состав казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова

Перед тем, как оттачивать игру на сцене, важно обсудить все детали. На это у актёров казахского театра уходит немало времени. Тем более, когда состав пополнили молодые ребята. На суд коллег по цеху, прежде всего старожилов, они выносят свои первые литературные читки. Среди них и 20-летний Ернар Бактыбай. Молодой парень в северный регион приехал из столицы. Там 4 года обучался актёрскому мастерству в национальном университете искусств. Наставниками Ернара стали такие заслуженные деятели страны как Меруерт Утекешева и Бекболат Курмангожаев.

Ернар Бактыбай, актёр областного казахского музыкально-драматического театра им.С. Муканова:



— Я хотел узнать, что творится вне медиа, именно в театрах Казахстана. Именно в этих местах, в этой области. Здесь работали наши преподаватели. Я бы хотел оставить след после них.

Творческий коллектив казахского театра в этом сезоне пополнили еще 3 молодых актёра. Все они будут участвовать в новой постановке, которую посвятили 110-летию Героя Советского Союза Искаку Ибраеву. С этой пьесы и начнут новый 23-й театральный сезон.

Даурен Тойбазаров, художественный руководитель областного казахского музыкально-драматического театра им.С. Муканова:



— Театру предстоит много работы, но основную часть мы уже проделали. Наш творческий коллектив собирал как можно больше информации об Искаке Ибраеве. Уроженец ныне Шалакынского района во времена Великой Отечественной удостоился высшей степени отличия. Мы хотим раскрыть как можно больше материала о нём в нашей пьесе. Презентовать её планируем 14-15 сентября.



Всего в новом театральном сезоне представят 4 спектакля. Ещё актёры готовятся к нескольким выездным фестивалям, которые пройдут уже в следующем месяце.

Жанель Бисенбаева