Больше 300 гаражей демонтировали в Петропавловске с начала года

46 многоэтажек сейчас возводят в областном центре. В 27 из них североказахстанцы заселятся до конца текущего года. Строят их преимущественно на месте сноса. С начала года под колеса тяжёлой техники пошло 316 частных домов. Почти столько же снесут до конца 2021-го. Выделяют квадратные метры и для парковок. В 34 дворах обустроили места для автомобилей. На очереди в этом году ещё 15 адресов. Как правило, под парковки отдают земли, которые петропавловцы самовольно «захватили» для своих гаражей, говорит аким города.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— С начала года уже 316 гаражей демонтировано. Хотя их количество около 600, если считать внутридворовые. Большая часть 90-95% установлена самовольно, т.е. без документации.



Продолжают работу и по изъятию незаконно выданных и неиспользуемых земель. За них взялись в 2019 году. Тогда насчитали свыше 320 таких участков. Через суд 75 из них вернули в госсобственность. Параллельно с этим идёт ревизия в дачных массивах.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— По земельному балансу у нас проходит почти 47 тысяч дачных участков, фактически обрабатывается и используется только половина — 23 тысячи. Что мы в этом части делаем? Мы ставим на учёт как бесхозные. С начала года 300 поставили, планируем ещё 700. Я думаю, на следующий год мы начнём у себя на сайте публиковать участки, которые мы вернули, чтобы горожане могли ими воспользоваться.



Что касается дорог, ямочный ремонт сделали на 35 улицах. В порядок привели 10 тысяч квадратных метров полотна. Но асфальт имеет только половина дорог Петропавловска. На грунтовых спасаются щебенованием. Его провели на 91 улице. Плюс к этому подсыпали 12 подъездных путей к садоводческим обществам. Волнует горожан ещё с прошлого года вопрос общественного транспорта. Где сотня новых автобусов?

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— В настоящее время договоры заключены. 80 автобусов поставлено в город, 3 ходят в маршрутах. Я думаю, за август-сентябрь все 100 автобусов начнут ходить. Параллельно идут работы по электронному билетированию и оптимизации маршрутов.



В своём выступлении Булат Жумабеков затронул в основном проблемные вопросы, которые волнуют горожан. Видимо, доклад был настолько исчерпывающим, что ни вопросов, ни предложений у депутатов городского маслихата не возникло. За полчаса в зале позвучало только два голоса: непосредственно акима Петропавловска Булата Жумабекова и председателя маслихата, который озвучил повестку и регламент. Народные избранники проект решения приняли единогласно.

Айгерим Мукашева