20,5 тысяч тонн кормовых заготовили в Аккайынском районе

Это новенький немецкий трактор «Axion 850» с австрийской косилкой «Pottinger». Работает «иностранец» в поле почти сутки. Показывает себя неплохо, говорит заместитель руководителя товарищества «Гагарино». Марат Карымсаков решил сам сесть за руль и лично удостовериться в мощности недавно приобретенной техники.

Марат Карымсаков, заместитель руководителя ТОО «Гагарино», Аккайынский район:



— Захват косилки 10 метров. Скорость 12 — 15 км/час. Косится быстро и легко. Трактор комфортный, есть кондиционер, кабина комфортная. Ну, новая техника, она современная.. Тем более есть навигация, автотрек, то есть механизаторам намного легче работать.



Еще в товариществе купили комбайн «Ягуар», кукурузную сеялку и фронтальный погрузчик. Затратили около 200 млн тенге. Всю эту технику приобрели для заготовки кормов, ведь в ТОО помимо посевов занимаются и скотоводством.

Марат Карымсаков, заместитель руководителя ТОО «Гагарино», Аккайынский район:



— В этом году мы засеяли под кормовые 200 га кукурузы, 428 га суданки, 380 га сорго, 100 га люцерны. Мы не продаем ,потому что надо заготовить в первую очередь для своего хозяйства. У нас имеется мясное поголовье немалое. Затем пайщиков своих обеспечить сеном нужно и своих рабочих.

Излишки кормов в ТОО «Гагарино» держат в запасе, весной к ним часто за помощью обращаются пайщики и сельчане. Всего в Киялинском сельском округе 49 субъектов сельскохозяйственного назначения, из них 6 товариществ, на счету которых почти 640 пайщиков.

Фарида Жолдаспаева, аким Киялинского сельского округа, Аккайынский район:



— В этом году каждому пайщику было выдано по одной тонне сена. На один пай по 12 тысяч тенге. Всем жителям округа, у кого имеется хозяйство, сельхозтоваропроизводителями оказывается помощь в приобретении и заготовке кормов. На данный период одна тонна сена стоит 12-15 тысяч тенге.



В настоящее время в округе заготовили около 1500 тонн сена. Обеспеченность кормами составляет 90%.

Гюзель Закария