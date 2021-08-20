С начала года добровольцы помогли 40 одиноко проживающим североказахстанцам

Ухаживать за частным домом и огородом не так уж легко. А пожилым людям это и вовсе непосильно. Ведь необходимо нарубить дрова, перетаскать уголь и воду, убрать территорию от снега. Особенно тяжело тем, у кого не осталось родственников или близких. Помогают таким людям волонтёры. И сегодня они не бросили в беде 71-летнюю жительницу областного центра. Дружной командой помогают ей по хозяйству.

16-летний Максим Луценко вступил в ряды добровольцев в мае этого года. «Человечность не должна угасать. Мы должны помогать друг другу и особенно нуждающимся», — считает Максим.



Максим Луценко — волонтёр отряда «Жасыл Ел»:



-Каждый день работаем по 4 часа. Ходим по адресам, помогаем бабушкам, пожилым людям, нуждающимся. Они просят о помощи. Иногда убираемся во дворах, убираем мусор. Следим за чистотой города. Мне нравится эта работа. Уже 4-ый месяц работаю. Мне нравится помогать людям.

Галину Малыгину волонтёры знают давно. У пенсионерки слабое здоровье, и сейчас ей тяжело справляться по хозяйству. Поэтому время от времени ребята заглядывают к ней, помогают с домом.

Галина Малыгина — жительница г.Петропавловска:

-Зимой раза три приходили. Снег мне чистили. В этом году снега очень много было. А летом это уже третий раз пришли. Дрова я сама по-тихоньку таскаю. По 3-4 штуки. Потому что шевелиться, как старшая сестра говорит надо.

Женщина уже 14 лет живет одна. Поэтому труд помощников она ценит и всегда ждет их с нетерпением. К слову, с апреля волонтёры помогли 40 одиноко проживающим.

Диана Салихова