Фабрику по производству бумаги строят в Петропавловске

Новый завод начали строить в июне этого года. За проект отвечает подрядная организация «Сион Норд». Общая площадь объекта — пять тысяч квадратных метров. Работы выполнили на 30%. Общая сумма проекта — 2 млрд тенге.

Алишер Ашимов — корреспондент:



— Выпускать на заводе планируют бумажные изделия, предназначенные для личной гигиены: салфетки, полотенца и прочее. Здесь уверены, товар будет пользоваться спросом. Ориентируются и на экспорт продукции: охватят города Казахстана и частично российские регионы.

В качестве сырья — макулатура. В сутки здесь планируют получать порядка 15-ти тонн продукции. В год — 4 тысячи тонн. Что касается оборудования, то его завезут из Китая.

Андрей Титов — заместитель директора завода металлопластиковых изделий:



-На сегодня все контракты подписаны. Порядка 40% предоплаты внесено, остальное — всё согласно договору. Сейчас ведутся монтажные работы, так как у нас само предприятие на 40% будет состоять из бетонных конструкций. Порядка 50-ти человек будут работать на предприятии.

Работы идут по плану, заверяют специалисты. Возвести завод планируют до конца этого года. В эксплуатацию сдадут в сентябре 2022-го.

Алишер Ашимов