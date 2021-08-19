В СКО продолжается благоустройство дач

С наступлением весны Елена Маликова собирает все вещи и с радостью едет на дачу. Занимается пенсионерка садоводством уже 32 года. Выращивает и овощи, и ягоды. Земля плодородная, говорит женщина. Первые посадки, полив, прополка — работать на земле ей нравится. Бесспорно, труд нелёгкий, но он того стоит. Зато зимой на столе — вкусная и полезная продукция с собственного огорода.

Елена Маликова -жительница г. Петропавловска:

— Это хобби, во-первых. Это удовольствие, радость. В квартире что делать летом? От компьютера к телевизору ходить? Зимой будем ходить, а сейчас пока здесь.

Кстати, солениями и вареньем дачница уже запаслась, и овощей в этом году полный погреб. За ними в магазин теперь ходить не нужно. Гордится женщина и своим цветочным садом, особое внимание уделяет винограду, потому как к нашему климату эта культура должна привыкнуть. Сейчас в саду Елены Владимировны растет больше пяти сортов этого двудольного растения.

Елена Маликова — жительница г. Петропавловска:

— Виноград должен сам себе доставать влагу. За сезон он поливается только 4 раза. Весной, летом 2 раза и уже после сбора урожая.

В основном урожай дачница раздаёт близким, и этот год не исключение. Говорит, потрудилась на славу. Живет она на даче 9 месяцев в году, условия позволяют. Однако, хорошо здесь было не всегда. Председатель садового товарищества Людмила Сысолятина помнит, как 11 лет назад все находилось в полной разрухе.

Людмила Сысолятина — председатель СТ «Энергетик-2»:

— По-тихоньку сделали воду, теперь сделали свет. Там, где нам проложили линию электропередач под землей, всю эту дорогу засыпали очень хорошо, качественно.

С общественным транспортом у дачников проблем тоже нет. Автобусы ходят вовремя, по графику. Всего в садовом товариществе «Энергетик-2» занимаются хозяйством порядка 40 человек, в основном все — пенсионеры. Экологически чистую продукцию они реализуют на городских прилавках. Излишки урожая в одном из торговых рядов, расположенных возле супермаркета Петропавловска, продает Лидия Василенко. Она — председатель другого дачного сообщества под названием «Буревестник». Торговля идет неплохо, к вечеру почти ничего не остаётся, говорит женщина.

Лидия Василенко — жительница г.Петропавловска:

— Вот на даче у нас все растет, засухи никакой. Вода каждый день была. Урожай хороший был все есть. И горох, и помидоры, огурцы и баклажаны, кабачки, перцы. Все есть. Сливы, вишня, яблоки, облепиха.

Для продажи своей продукции дачникам создали все необходимые условия. Торговые лавки можно заметить в любом районе города. За место садоводы ничего не платят.