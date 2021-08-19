На заседании акимата обсудили подготовку к новому учебному году и борьбу с Covid-19 в СКО

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— За последние две недели в области зарегистрировано 2224 случая, в сравнении с аналогичным периодом отмечается рост заболеваемости в 1,2 раза. При этом за весь июнь было зарегистрировано все более 500 случаев, а за июль 1601 случай.

За последние две недели процент заболеваемости коронавирусной инфекцией стремительно «пополз» вверх сразу в семи районах области. В Мамлютском, Уалихановском, Айыртауском и районе им. Г.Мусрепова он самый высокий. Чаще всего североказахстанцы, сейчас, как правило, это люди преклонных лет, заражаются опасным вирусом, когда выбираются за продуктами или другими необходимыми товарами. На работе или в общественном транспорте это происходит реже.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— За последние 3 недели занятость инфекционных коек выросла почти в 2 раза, с 393 пациентов ( 25 июля) до 752 (18 августа). Если это сравнивать с июнем, когда у нас было 167 пациентов, то занятость выросла в порядка 4,6 раз. Коечный фонд за этот период увеличен 2,7 раза. Т.е. с 630 до 1715 коек. На сегодня занятость инфекционных коек составляет 44%. Увеличилось почти в 8 раз и количество пациентов с коронавирусом, получающих амбулаторное лечение. Их сегодня 1955, в июне эта цифра не превышала 250.

Вирус стал сильно бить по детям и беременным женщинам. В июле заболеваемость несовершеннолетних выросла в 8,5 раз. Под наблюденем медиков сейчас находятся 263 ребенка. Covid-19 подтвердился у 61 будущей мамы, 7 из них направили на стационарное лечение, одну женщину подключили к аппарату ИВЛ. В области таким североказахстанкам все чаще стали делать кесарево. Из 12 рожденных недоношенных детей четверо находятся в реанимации. Защитить здоровье малышей могут только взрослые. Правда, некоторые из них ставить «укол здоровья» почему-то совсем не спешат. По словам специалистов, пункты вакцинации почти месяц простаивают без дела.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Отмечаю низкую работу, темпы и организацию в Уалихановском, Тайыншинском, Кызылжарском районах. Акиматы районов, исполнительные органы совместно с общественностью сегодня работают плохо. Ничем невозможно объяснить бездействие, либо плохо объясняете, либо плохо доходит информация или плохо организована эта работа. Группа выезжала специально в Уалихановский район, сегодня опять поедут до полного выправления ситуации.

Больше тысячи предпринимателей стали участниками проекта «Ашык». Но есть и те, кто к их числу пока не примкнули.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Объекты бизнеса должны ответственно относиться к реализации этого проекта. Вход граждан в здание должен быть только по системе «Ашык», только после проверки статуса гражданина. По работе мониторинговых групп необходимо усиливать 19:44 до полной вакцинации и до полного вырабатывания коллективного иммунитета.

Мониторинговые группы 11 районов области «в разгар» бушевания дельта -штамма почему-то не активны. А надо бы. К тому же скоро новый учебный год. Дети снова сядут за парты, конечно же, с соблюдением всех санитарных норм и требований. Если в классе заболеет учащийся или учитель, то остальные ребята, которые с ними контактировали, отправятся на дистанционку. При необходимости в области заново внедрят комбинированный формат обучения.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

-Для организованного перехода на дистанционное обучение необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному интернету жителей сельских населенных пунктов.3:14 Для обеспечения доступа к интернету в Айыртауском районе из-за особенностей ландшафта, для подключения школ к ШПД было выделено 15 млн тг. Сегодня ведутся работы по закупу оборудования АО «Казактелеком».

Паспорта готовности из 610 школ получили 522 или 86%. К 1 сентября завершат вынос котельных из 13 районных объектов образования. Вне зависимости от месторасположения везде внедрят проект «Ашык». В колледжах и университете юные североказахстанцы будут проверять свой статут при входе в учебные корпуса и мастерские, столовые и общежития. Ряды студентов местного вуза этом году пополнят больше полутора тысяч ребят, заявления для поступления в колледжи уже написали почти 3 тысячи человек. Дефицит педагогических кадров — проблема, которую на севере страны решают не первый год. Хорошим стимулом для учителей стало повышение заработной платы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня средняя заработная плата по СКО для учителей 250 тыс тг. В городе 225 тыс тг, в сельской местности 275 тыс тг. В текущем году нагрузка на учителя будет снижена до 16 часов в неделю. Социальная поддержка для учителей, их детям будет предоставлено место в дошкольных организациях в первоочередном порядке. Если сравнить с несколькими годами ранее, в 6 раз дефицит сократили педагогов.

А еще обновили учебные заведения. И речь идет не о косметических, а о капитальных ремонтах. Наша область в разрезе регионов вошла в тройку, где на эти цели средств не пожалели, — отметил Кумар Аксакалов. А еще напомнил, что по плану до 2025 года в СК построят 16 новых школ. Это снимет нагрузку с существующих объектов образования.