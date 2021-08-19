Фермеры и сельчане Кызылжарского района заготавливают корма

На этом поле площадью в 200 гектаров с 8-ми утра в поте лица работают комбайнёры. Зерно, засеянное в мае, уже поспело. Поэтому в эти солнечные дни главная задача аграриев — как можно быстрее собрать урожай. Ведь при первых же осадках работа встанет, и товарищество не сможет выполнить все в срок. Николай Пилибенко — механизатор с 10-летним стажем, работать на комбайне его научил отец. Вот и сейчас они в поле вместе. Этот участок уберут уже к обеду, говорит мужчина.

Николай Пилибенко — механизатор ТОО «Шагала Агро», Кызылжарский район:

— Смотря от погоды. До 11:00, 11:30 работаем. Нужно убрать по сухому урожай ,это в наших интересах. Можем и задержаться. Главное, чтобы урожай был хороший, чтобы было, что молотить. В этом году ,конечно, в связи с засухой урожай слабоватый. Справимся.. Может погода в следующий раз будет лучше.

На хорошую погоду в следующем сезоне надеется и руководитель товарищества. По его словам, в прошлом году они с одного гектара земли собирали в 1,5 раза больше урожая. Всего в уборке задействовали 50 единиц техники. Общая посевная площадь составила 12 000 гектаров. В этом году сеяли пшеницу, овёс, рапс, гречиху, горох и другие культуры. Подумали здесь и о сельчанах, заготовили уже больше 1000 тюков сена.

Ғабдолқапар Бәри — руководитель ТОО «Шагала Агро», Кызылжарский район:

— Мы их стараемся обеспечивать кормами и также сеном. В пределах 10 тюков сена и 1,5 — 2 тонны зерноотходов. Своим рабочим мы ниже себестоимости даем еще сено. Они у меня получают в конце уборки натурплату, выдается просто бесплатно. Потом отличившиеся премиальные получают, могут кормами забрать, могут деньгами.

А вот Берик Налишев в помощи от товарищества не нуждается. Мужчина отучился по программе «Бастау Бизнес». Купил 4 головы КРС, сейчас в хозяйстве уже 25 коров. Со временем понял, что невыгодно покупать корма у других и взял второй кредит. По линии фонда финансовой поддержки сельского хозяйства приобрел технику, чтобы самостоятельно заготавливать сено.

Берик Налишев — житель с.Бугровое, Кызылжарский район:

— Мы купили грабли, рулонник и косилку, но они сейчас работают в поле все. У нас 25 КРС, овец около 30 голов и лошадей. Мы заготавливаем где-то 300-350 рулонов сена.

Сейчас у предпринимателя работают еще 2 человека. Заработная плата каждого составляет порядка 150 тысяч. Иногда за помощью с заготовкой сена к ним обращаются и сельчане. На сегодня 90% из них уже обеспечены кормами.

Марат Жоламанов — аким Бугровского сельского округа, Кызылжарский район:

-Остальные имеют возможность себе купить по приемлемой цене. Цена у нас не превышает среднюю областную. Договоренность есть с ИП- шниками, ТОО-шниками и так далее. Дефицита пастбищных полей у нас нет, дефицита посевных площадей нет, дефицита сенокосных угодий также не имеется. Сегодня каждый человек имеет возможность сам себе накосить, сколько он хочет и продать тем, кто желает купить.

Также в сельском округе идет активная подготовка к зиме. 70% жителей топит печи углём, остальные — дровами. По словам окружного акима, у них есть специальная техника, которая доставляет горючее из Петропавловска.