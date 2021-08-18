К 25 августа педагоги страны должны будут завершить вакцинацию

«Первопроходцами» в отечественной кампании по вакцинации, которая стартовала 1-го февраля, стали медики. Чуть позже к ним присоединились полицейские и педагоги. К концу апреля в СКО первый компонент «укола здоровья» получили 3 тысячи работников сферы образования, около 600 педагогов на тот момент прошли полную вакцинацию. К середине августа эти данные заметно изменились.



Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

-Школы на данный момент мониторятся, готовы ли они работать с соблюдением всех мер. Чтобы свидетельствовать об этом и говорить, о том, что дети наши не заболеют, мы должны быть уверены, что провакцинированы все педагоги, а их сейчас вакцинированы 95,6%. До 1го сентября есть возможность завершить эту вакцинацию.

Так говорилось в постановлении главного государственного санитарного врача. Но, по мнению Премьер-министра страны, завершить вакцинацию педагогов следует раньше.



Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан:

-В рамках подготовки к новому учебному году необходимо завершить вакцинацию учителей к 25 августа. Усилить контроль за готовностью учебных заведений.

У непривитых педагогов на вакцинацию осталась неделя.

Балжан Баймагамбетова, директор Кирилловской средней школы Айыртауского района:

-В нашем учебном заведении 42 преподавателя и 27 технических сотрудников. 4 специалиста-кормящие матери, они освобождены от вакцинации. Кроме того, 2 учителя и 2 сотрудника были временно освобождены. Все остальные учителя привиты на 100%.

Во время нового учебного года в школах региона для безопасности учащихся продолжат измерять температуру, никто не отменяет ношение масок и социальную дистанцию. Учиться, выходить на перерыв ребята будут по скорректированному расписанию.

Дарья Пышмынцева