Яркая победа в истории ФК «Qyzyljar»

Спорт

22:40 18 Августа 2021

Футбольный клуб «Кызылжар» обыграл «Шахтёра» из Караганды. Ответный матч в рамках Кубка Казахстана на стадионе «Карасай» завершился со счетом 8:1.
Первый гол забили игроки из Центрального Казахстана. В ходе матча
из местной команды выделялись Дмитрий Шмидт, Дарко Зорич, Артём Черединов, Семир Смалагич и Алмас Измайлов. Благодаря этой победе команда вышла вперед в группе «А». Следующий соперник наших футболистов — костанайский «Тобол». Первая встреча двух команд запланирована на 21 августа на стадионе «Карасай». Хорошую игру кылылжарцев отметил и глава региона Кумар Аксакалов, он похвалил футболистов в Instagram и пожелал им успехов в предстоящих играх.

 Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

-Наш футбольный клуб «Қызылжар-СК» — настоящий кубковый боец. Сегодня наши футболисты на своем поле разгромили карагандинский «Шахтёр» со счётом 8-1. Это самая крупная победа в истории клуба. Отмечу хорошую игру местных воспитанников. 19-летний Алмас Измайлов оформил дубль, Артём Черединов также поразил ворота соперников. Желаю нашим орлам спортивного успеха в играх в 1/4 финала Кубка Казахстана. Алға, «Қызылжар»!

Читайте также

«Выступление плохое, так как нет золотых медалей», — С.Сапиев о выступлении казахстанских боксёров
22 золотых медали завевали североказахстанцы на чемпионате РК
Алексей Луценко, Ирина Эктова поделились своими впечатлениями от Олимпиады в Токио
До завершения Олимпийских игр в Токио осталось чуть меньше недели
Алексей Луценко оказался 32-м в групповой гонке в Токио
Заслуженные награды вручили работникам спортивной сферы
Казахстан остался на 124-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
Алексей Луценко стал 21-м в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио
ФК «Qyzyljar» победил столичную команду
Чемпионат Казахстана по летнему биатлону прошел в Петропавловске
Как проходят соревнования по женской борьбе на Олимпиаде 2021
Завершилось главное соревнование четырехлетия