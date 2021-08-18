Яркая победа в истории ФК «Qyzyljar»

Футбольный клуб «Кызылжар» обыграл «Шахтёра» из Караганды. Ответный матч в рамках Кубка Казахстана на стадионе «Карасай» завершился со счетом 8:1.

Первый гол забили игроки из Центрального Казахстана. В ходе матча

из местной команды выделялись Дмитрий Шмидт, Дарко Зорич, Артём Черединов, Семир Смалагич и Алмас Измайлов. Благодаря этой победе команда вышла вперед в группе «А». Следующий соперник наших футболистов — костанайский «Тобол». Первая встреча двух команд запланирована на 21 августа на стадионе «Карасай». Хорошую игру кылылжарцев отметил и глава региона Кумар Аксакалов, он похвалил футболистов в Instagram и пожелал им успехов в предстоящих играх.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

-Наш футбольный клуб «Қызылжар-СК» — настоящий кубковый боец. Сегодня наши футболисты на своем поле разгромили карагандинский «Шахтёр» со счётом 8-1. Это самая крупная победа в истории клуба. Отмечу хорошую игру местных воспитанников. 19-летний Алмас Измайлов оформил дубль, Артём Черединов также поразил ворота соперников. Желаю нашим орлам спортивного успеха в играх в 1/4 финала Кубка Казахстана. Алға, «Қызылжар»!