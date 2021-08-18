Лучшего сельского акима выбрали в СКО

«Аким должен заботиться о своем народе. Слышать его и слушать», — так считает аким Лебяжинского сельского округа Шырайлым Умарова. Вот уже 7 лет она трудится на благо раойна и области. На недавно прошедших выборах жители вновь избрали её акимом. Среди шести кандидатов Шырайлым Рысбаевна получила 78% голосов.

Шырайлым Умарова — аким Лебяжинского сельского округа, район М.Жумабаева:



-За последние 4 года мы решили много проблем. Сделали ремонт дороги между селами Куралай и Лебяжье. Построены детские игровые площадки. Открыт досуговый центр. В нашем селе появился интернет, что особенно важно было в период карантина. В этом году мы начали освещать улицы. Выполнено только 50 процентов. В следующем году мы будем рассматривать этот вопрос дальше. Нет площадки для игр в футбол, баскетбол, волейбол. Этот вопрос нужно решать.

Конкурс среди госслужащих проводится в два этапа. Первый — на областном уровне стартовал 12 июля. Участие в нём приняли акимы 13 округов.

Шырайлым Умарова — аким Лебяжинского сельского округа, район М.Жумабаева:



— Я представляла свой проект. В нем показала свой план работы на ближайшие 4 года. А также мы делали видеоролик о моей работе, развитии нашего села. Выступил председатель совета ветеранов. Рассказал, какие изменения произошли, какая работа была проделана.

Лучшую кандидатуру выбирала региональная комиссия, в состав которой вошли представители СМИ, общественных объединений и руководители госорганов.

Рамиль Бахриразиев — руководитель управления госслужбы департамента Агентства РК по СКО:



-Оценивались анкетные данные кандидатов, проектная работа, результаты опроса уполномоченного по этике, онлайн-опроса среди жителей, показатели социально-экономического развития села, деятельность акима по налаживанию обратной связи с населением.

Теперь Шырайлым Умаровой предстоит защищать честь своего региона на республиканском уровне. Он пройдет с 20 сентября до 20 октября.

Диана Салихова