Горячее питание обеспечат не во всех школах области



-Я уже готова к школе. Закупила канцелярию: ручки, карандаши. Вещи тоже покупала, всякие худи, рубашки.

-Я учусь в 9 классе. Взял все вещи, канцелярию одежду. Готов к школе.

-Мне осталось купить штаны.

-Ты всё купил уже?

— Да, кроме одежды.

-Я перехожу в 5-ый класс. Мне осталось купить только наряд в школу. Ручки, тетради, всё, что нужно купил.



Готовы встретить своих учеников и родные стены школ. Капитальный ремонт в этом году провели в 10-ти учебных заведениях области. Еще в 32-ух реконструкцию запланировали. На эти цели выделили более 4 млрд тенге. Однако, школы, которые не успеют открыть свои двери ко дню знаний, всё же есть. Риск окончания ремонта после 1 сентября имеется в 9-ти образовательных учреждениях. Чтобы хоть как-то приблизить долгожданную встречу школьников и учителей, руководители увеличивают число рабочих и их графики.



Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:



-В 73 организациях образования основное учебное здание расположено в приспособленном помещении. Во время мониторинга выяснилось, что недвижимое имущество 28 школ не закреплено за организацией образования. 10.53 В 13 школах котельная находится в учебном здании, для решения данной проблемы из областного бюджета выделено 131,3 млн тенге и на сегодня работы по выносу котелен начаты.

Немаловажным остаётся вопрос питания. 12% начальных и основных сельских малокомплектных школ до сих пор не подготовили договоры. Связывают это с отсутствием заинтересованных индивидуальных предпринимателей. Последних, как правило, отталкивает малое количество обучающихся и отдаленность учебного заведения от районного центра. Получше ситуация с материально-техническим обеспечением.

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

-Во всех школах области имеются компьютеры, подключенные к сети интернет. Однако в 6 школах области скорость подключения к сети интернет низкая, что затрудняет работу в сети.

Что касается санузлов, то в 9- ти школах они пристроены с улицы. В 20-ти % учебных заведений туалеты не делятся по половому признаку, во многих и вовсе нет закрытых кабинок. Рассказали на брифинге и о системе видеонаблюдения. Она установлена во всех организациях среднего образования. Но, не везде соответствуют требованиям стандарта.

Жанель Бисенбаева