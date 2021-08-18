22-летнего парня задержали с «синтетикой» в Петропавловске

Желаете ли вы добровольно выдать наркотические средства, психотропные вещества или иные запрещенные к обороту предметы?

– Да, конечно.

– Что вы можете выдать?

– Меф…

В подразделение по противодействию наркопреступности поступила информация, что 22-летний житель Петропавловска, возможно, является «закладчиком» при одном из интернет-магазинов, реализующем наркотики. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий данная информация подтвердилась. Молодого человека задержали в одном из домов по улице Крылова. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. При нём находились свёртки, зип-лок пакеты, пластиковая тара, весы, мерные ложки и почти 20 граммов вещества розового и бежевого цвета. Всё изъяли и направили на экспертизу.

-Непосредственно при входе в комнату, на ноутбуке – 8 зип-локов. В каждом – находится еще зип-лок в веществом бледно-розового цвета) Люфт по закладчику.

По словам задержанного, данные вещества он приобрел по мобильному приложению Telegram для личного употребления, цели сбыта и реализации не преследовал.

Рахат Нурахметов – начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска:

-Данные наркотические средства относятся к группе синтетических психотропных веществ и на сегодня являются одними из самых опаснейших в мире. В конце июля по приговору Петропавловского городского суда по статье 296 ч. 4 УК РК данный гражданин был осужден на три года.

Полицейские напоминают, что за незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях личного употребления предусмотрена уголовная ответственность по ст.296 ч.4 УК РК, срок лишения свободы — до 7 лет. С начала года полицейские выявили 125 наркоправонарушений, из них 32 — по линии сбыта. Из незаконного оборота изъято более 286 кг различных наркотиков.

Диана Салихова