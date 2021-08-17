Подошел к концу подготовительный этап переписи населения РК

Третья за годы независимости нашей страны. Подходит к концу подготовительный этап переписи населения. Позади осталась разъяснительная работа с казахстанцами, районирование, подбор и обучение персонала, который составил список жилых и нежилых помещений. С 1го сентября по 15 октября жители страны будут самостоятельно заполнять переписные листы в онлайн — режиме на сайте sanaq.gov.kz.

Затем с 1го по 30 октября интервьюЕры приступят к сплошному обходу населения. Для удобства они будут использовать планшеты. Краткие оперативные данные о переписи появятся в декабре этого года, предварительные итоги опубликуют в июле 2022-го, а финальные — в январе 2023-го. Напомню, что в СК во втором этапе переписи населения будут участвовать 742 интервьюера. Каждому из них предстоит опросить по 830 человек. Оклад за эту работу составит 104 тысячи тенге. Общий бюджет переписи превысил 9 млрд тенге.

Нурболат Айдапкелов, руководитель бюро национальной статистики АСПР РК:



— Суть переписи — не вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизни каждого человека. Это касается уровня образования, знания языков, брачное состояние, структуру семьи, трудовые вопросы, ограниченные возможности, если есть у человека, источники доходов. Получить качественные данные, которые в будущем будут использовать для анализа демографического и экономического.

Дарья Пышмынцева