С начала года в СКО зафиксировали 450 пожаров

36. Столько жизней унесла огненная стихия за 8 месяцев. Только за прошедшую неделю в области спасатели зафиксировали 8 пожаров. Всего их с начала года в Северном Казахстане произошло 480, общий материальный ущерб составил 174 млн тенге, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. В Департаменте отмечают, что 70 процентов пожаров приходится на частный сектор. Сейчас особую опасность представляют печи. Регион накануне отопительного сезона. Поэтому с 14 августа в области объявлен месячник пожарной безопасности.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— В этой связи началась активная работа нашими сотрудниками. Первый этап у нас будет направлен на обход жилых домов социально-уязвимых слоев населения. У нас сформированы списки. После этого у нас будет второй этап. В нем будут охвачены все жилые дома людей. В этой связи хотим обратиться к гражданам, чтобы по возможности не воспрепятствовали профилактической работе. Кто заинтересован в безопасности своего жилого дома, могут пригласить наших сотрудников в дом. Наши сотрудники на месте уже могут объяснить все правила противопожарной безопасности, посмотреть печь.

Гюзель Закария