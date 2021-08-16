С 1 сентября в Казахстане откроется набор в президентский молодежный кадровый резерв

300 человек, которые сейчас находятся в президентском молодежном кадровом резерве, 183 дождались «своего назначения». Совсем скоро ряды претендентов на самые высокие должности пополнят еще полсотни амбициозных казахстанцев в возрасте до 35, с высшим образованием и трудовым стажем — не более 5 лет. Набор в «элитный» кадровый резерв этого года будет немного отличаться от предыдущих. Для будущих «резервистов» превыше всего должны быть общественные интересы. Поэтому…

Анар Жаилганова, председатель Агентства РК по делам государственной службы:



— В этапы отбора вводятся новые инструменты оценки, такие как, решение ситуационных задач, структурированное поведенческое интервью. В свою очередь к участию в отборе в резерв не допускаются лица, назначенные Президентом РК, политические гос служащие, административные гос служащие корпуса «А» и лица, находящиеся в президентском молодежном кадровом резерве.



Сроки нахождения в нем с 5 лет, как это было, например, в 2019-ом, сократили до 3 лет. Это еще одно из изменений отбора. Как и прежде для удобства будущих «резервистов» будет действовать специальный портал.

Кенжебек Санабаев, генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»:



— Для участия в отборе необходимо заполнить анкету в специальном разделе личный кабинет кандидата. Для удобства, избежание ошибок, либо фальсификаций, часть информации по кандидатам будет заполнятся автоматически, но некоторые поля необходимо будет заполнить самостоятельно, потребуется загрузить ряд документов.



Затем кандидату в президентский молодежный кадровый резерв нужно будет пройти тестирование, сдать его до дня «х» пробно, можно неограниченное количество раз. Также все претенденты пройдут собеседование у экспертов.

Дарья Пышмынцева