В СКО выросла заболеваемость Covid-19

Больше тысячи за последние 7 дней и свыше двух тысяч за прошедшие две недели. Заболеваемость Covid-19 в северном регионе идти на снижение не спешит, напротив, санитарные врачи наблюдают рост в 1,3 раза. Практически во всех районах области постоянно увеличивается количество заболевших коварным вирусом. Все дело в его новом штамме и низкой дисциплине населения, которое вакцинироваться не спешит. В основном, это уалихановцы, тайыншинцы, кызылжарцы, а также жители Айыртауского и района М.Жумабаева. Вместо здравого смысла они почему-то выбрали позицию антиваксеров.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Среди населения есть противники, которые абсолютно не слышат мнения профильных специалистов, слушают лица, которые не имеют отношения к здравоохранению и медицине. Ни одна фейковая информация не выдерживает элементарно поверхностной проверки.



Факты сильнее фейков. С июля по сегодняшний день занятость инфекционных коек в регионе выросла в 4,5 раза, реанимационных — в 1,2 раза. Предыдущие показатели побили случаи суточной госпитализации из-за Covid-19. Их количество увеличилось почти в 6 раз. Кроме того…

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— К сожалению, увеличивается и количество летальных случаев. Только в июле и в начале августа по СКО 39 летальных случаев, умер один ребенок до 2х лет. Чтобы было понятно, всего с начала пандемии, с прошлого года зарегистрировано было 82 случая.



Новый штамм коронавируса разбушевался в канун нового учебного года. С начала августа опасный вирус нашли у 128 школьников. Такое положение дел вызывает у местных санитарных врачей серьезные опасения.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— В преддверии обучения в офлайн режиме убедительным образом предлагаем и просим наших родителей привиться, чтобы защитить своих детей. И, конечно, школы сейчас мониторируются, на готовность работать с соблюдением санитарных мер.

В школах готовятся ко встрече с ребятами, делают это и педагоги. Правда и среди них все еще есть те, кто «укол здоровья» по тем или иным причинам не поставили. Таких около 5 процентов. Пока вирус атакует, некоторые североказахстанцы предпочитают делать вид, что его нет. Ходят на шопинг или фитнес с красным и желтым статусами.

Татьяна Горлова, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Независимо от того, когда вы вышли, зная, что вы уже заражены и вы уже ПЦР положительны, административный материал будет составлен, после выздоровления или в другое время. Не нужно думать, что кто-то имеет право подвергать риску жизнь и здоровья всех окружающих. Сейчас уже более 150 фамилий собраны на которые будут составлены административные материалы. На 8х наложен штраф и оплочен, сумма 218 тысяч 775 тыс. тг.

Дарья Пышмынцева