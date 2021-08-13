Урочище Кызыл-Оба станет центром культурного просвещения

«Что Вам приходит на ум, когда Вы слышите фразу «Золотая Орда»? Наверняка, страницы из учебников истории, где изображены средневековые воины, отважно защищающие границы государства или же вспоминаете имена сыновей Чингисхана? Можете ли Вы представить, что потомки Джучи хана — старшего наследника престола Монгольской империи, захоронены именно здесь?

3 года назад археологами Северо-Казахстанской и Павлодарской областей был открыт один из памятников, доказывающий эту гипотезу, — мазар в урочище Кызыл-Оба. В 2021-ом у входа в мавзолей обнаружили стилобат, где наши предки совершали религиозные обряды. Аналогичная площадка

имеется на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:



— Особенности этих стилобатов в том, что они не пристраивались к каждому мавзолею. Они строились именно там, где, скажем так, статус этих людей, которые были захоронены в этих мавзолеях, был очень высокий. Прямо перед стилобатом мы обнаружили череп лошади. Предположительно здесь совершали жертвоприношения. В текущем площадь раскопок у нас увеличилась на 300 кв. м дополнительно.

Сейчас главная задача археологов — сохранить найденное. Бесконечная консервация и раскапывание памятника для дальнейших исследований с каждым разом все больше повреждают руины. Именно из-за таких манипуляций многие памятники истории страны утратились, говорят исследователи. Поэтому чтобы обезопасить останки мазара в урочище Кызыл-Оба, историки принялись к его музеефикации.

Ринат Кутдусов, директор казахского научно-исследовательского и проектного института памятников материальной культуры:



— Основная задача — это сохранить и защитить от природно-климатических условий, от каких-либо сторонних попаданий на объект. В этой связи нами был разработан проект, который с одной стороны полностью защищает его от воздействия, а с другой стороны — имеет определенный эстетический вид. Мы постарались входной портал выполнить в стиле, говорят золотоордынского периода, который обозначает и название данного объекта.

А еще для туристов внутри будут установлены помосты со специальной перильной системой, которая оградит от внешнего влияния сохранившиеся части усыпальницы. Будет предусмотрена и площадь, где посещающие смогут в дань уважения прочитать молитву за предков. Стоит отметить, что объект культуры будет работать при естественном освещении, которое обеспечат панорамные окна. Проект реализуется уже к концу сентября, из республиканского бюджета на него в этом году предусмотрено 55 млн тенге. В его строительстве принимают участие 15 человек.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:



— Это сотрудники, которые непосредственно имеют определенный опыт в музеефикации. В таких вещах, как сохранение исторических памятников археологических. Казахский научно-исследовательский институт г. Алматы. На это с 2021 по 2025 у нас предусмотрено 202 млн тенге, но среди них не только памятник Кызыл-Оба. Первый объект решили реализовать непосредственно здесь. Дальше у нас пойдут Байкара — храмовый комплекс сакского периода, также в селе Долматовом городище Ак- Ирий.

Ознакомиться с планом постройки и увидеть уникальный объект археологии воочию приехали и учителя. Они одни из последних, кто увидит мазар под открытым небом. Уже с начала нового учебного года преподаватели смогут привезти своих учеников в новый музей.

Жадра Зулкарнаева, учитель СШ №25:



— Обычно, когда мы изучаем по учебникам Средневековье с учениками, то основываемся на археологических памятниках, находящихся в южных регионах, о наших же в книгах нет ни одной информации. Теперь же увидев своими глазами священные места эпохи Золотой Орды и услышав лекцию гида, сможем объяснить детям об этой эпохе в полном объеме. Также мы сейчас наберем видео и фото, чтобы во время уроков показывать ребятам.

Стоит отметить, что ранее на этой земле находили серебряные монеты 1337 года, зеркала с остатками ткани, золотые серьги и 2 подвески из керамики и золота. Однако, на этом работы в урочище Кызыл-Оба не заканчиваются.

Рахат Мамбеталинов, директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия СКО:



— Здесь прослеживается очень хорошо ирригационная система, а также находятся остатки печей. Мы примерно уже предполагаем, где эти кирпичи производились. Это нас наталкивает на мысль, что здесь находился определенный город-поселение, где это все производилось, где это все делалось. В следующем году мы хотим найти данное поселение, проведем разведку и также будем открывать оставшиеся мазары.

Их, к слову, осталось еще 6. Также археологи хотят возвести точную копию первого мазара рядом с музеем.

Гюзель Закария