Главный санврач подписал постановление о вакцинации китайским препаратом Vero Cell

COVID-19: Казахстан

23:00 13 Августа 2021

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление, которое касается вакцинации населения новым препаратом китайского производства Vero Cell. Что же она собой представляет? Это инактивированная вакцина. Она предназначена для людей старше 18 лет.

Согласно графику вакцинации: две дозы вакцины вводятся с интервалом в 21-28 дней. Флакон содержит 1,0 мл продукта для двух введений, требуется 0,5 мл в качестве одной дозы. В документе также даны конкретные правила хранения вакцины. Противопоказания к ней имеют аллергики, люди с синдром Гийена-Барре, беременные, женщины в период лактации, лица, не достигшие 18 лет, а также те, у кого неконтролируемая эпилепсия или другие прогрессирующие заболевания нервной системы. Описаны также побочные эффекты, которые могут проявиться у людей, вакцинированных Vero Cell.

Очень часто наблюдается боль на месте инъекции, головная боль. «Серьезных побочных реакций, связанных с вакциной, не наблюдалось», — отмечается в документе. Постановление вступает в силу 13 августа. Напомним, 10 августа в Казахстан из Пекина завезли 1 млн доз вакцины против коронавируса Vero Сell. Сообщалось, что всего в страну поставят 4 млн доз данного препарата. Как сообщали в Минздраве, это первая китайская вакцина, классифицированная ВОЗ, как безопасная и эффективная, она разрешена для вакцинирования взрослых в 45 странах. В Китае и ОАЭ Vero Cell одобрен для введения детям от 3 до 17 лет.

Гюзель Закария

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