175 казахстанцев нашли работу через центр занятости

В Казахстане насчитывается 203 центра занятости. С начала года при помощи этих учреждений 175 тысяч человек нашли работу. Более 30 тысяч жителей страны, потерявших рабочее место, получили специальные выплаты. На молодежную практику направили 16 тысяч молодых специалистов, не имеющих трудового стажа. Также в общественное дело вовлечены 16 тысяч казахстанцев.

С учетом международного опыта заложен фундамент национальной системы квалификаций, включающей 8 уровней. В ее рамках утверждено около 600 профессиональных стандартов. Это позволяет понять, какие навыки и знания необходимы работнику в той или иной профессии и должности. «В дальнейшем, мы должны активизировать работу в данном направлении», — сказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Акмади Сарбасов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК:



— Уже обновлено 36 отраслевых рамок квалификаций, которые, по сути, квалифицируют требования к специалистам конкретной отрасли, в зависимости от выполняемых работ. Эта работа продолжается, где дополнительно сейчас по 7 отраслям, включая финансковый сектор, химическую промышленность, сферу экологии, такую работу по обновлению рамок отраслевых квалификаций проводят. 04:47 Сегодня профессиональные стандарты охватывают 27 подклассов видов экономической деятельности по всем сферам. Больше всего их, конечно, у нас утверждено в сфере строительства, сельского хозяйства, информации и связи.



Диана Салихова