Продолжительность уроков в школах будет 45 минут. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также глава республиканского ведомства рассказал о том, что для первокласссников в этом году линейка пройдет на открытом воздухе на территории школы. В учебном году сохранится требование по школьной форме.

При этом, он отметил, что разрешается удобная одежда делового или классического стиля, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Асхат Аймагамбетов напомнил, сегодня на каналах You Tube и в системе Kundelik размещены более 13 тысяч видеоуроков с первого по 11 классы. Они содержат более 100 тысяч упражнений и тестов. На портале размещены уроки от ведущих учителей.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:



— В новом учебном году для адаптации к учебному процессу будет реализована программа восполнения потерь знаний. Возвращена продолжительность уроков 45 минут. Также до 20 июня будет организована работа летних школ. Мы проанализировали онлайн-обучение, международную практику. Особое внимание будет уделено корректировке учебных программ с увеличением часов на прошлогодние сложные темы.

Диана Салихова