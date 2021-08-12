Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции по религиозным соображениям. Некоторые казахстанцы не хотят ставить прививки, ссылаясь на то, что делать это им запрещает их вера. Вот только у религиоведов и представителей духовенства на этот счет совсем другое мнение, причем, подкреплено оно не догадками и предположениями, а источниками. Ни одна из существующих религий не выступает против вакцинации. В исламе, например, говорит имам Азамат Сарсенов, лечению и заботе об организме верующего человека отводится особое внимание.

Азамат Сарсенов, главный имам городской мечети «Нур»:



— Духовное управление мусульман Казахстана одобрило вакцинацию. К составу «уколов здоровья» у нас нет никаких вопросов. Не должно быть их и у тех, кто обращается к медикам. Они делают свое дело, помогают нам. Не нужно с ними спорить. А еще не следует сомневаться в фактах, доказанных наукой.

Дарья Пышмынцева