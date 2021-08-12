Истек срок получения сотрудниками внушительного списка организаций первого компонента вакцины

Сроки обязательной вакцинации от ковид-19 в Казахстане однажды уже сдвигали: очевидно было, что всего за две недели привить такое большое количество людей невозможно. А в списке подлежащих иммунизации — сотрудники практически всех организаций сферы услуг, от торговли и досуга до перевозок и общественного питания. В итоге на то, чтобы привить всех, был отведен весь июль и первая декада августа. И вот к 10-му числу первый компонент должны были получить все, у кого нет противопоказаний. Больше сроки, по заявлению минздрава, сдвигать не будут.

Марал Рахимжанова, руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля:



— При этом хочется успокоить бизнес, что ни сегодня, ни завтра, ни на днях никто не планирует выходить и штрафовать вас за отсутствие первого компонента. Мы сегодня просим всех вас разъяснить своим сотрудникам, что ваша ответственность в том, что с 1 сентября наши детки пойдут учиться в офлайн режиме, и они будут контактировать с бизнесом прежде всего сферы услуг. И хотелось бы, чтобы вы взрослые, проявили все-таки гражданскую ответственность и обеспечили коллективный иммунитет, чтобы наши дети могли надлежащим образом лечиться.



Вместе с этим, пока нет никаких законных оснований на то, чтобы штрафовать работодателей за невакцинированных сотрудников. Соответствующее разъяснение дала генеральная прокуратура. И комментируя этот факт, Марал Рахимжанова заявила о том, что сейчас минздравом прорабатывается вопрос о необходимости внесения соответствующих поправок.

К первому сентября должны привиться и все студенты. Это, по мнению представителя минздрава, неизбежная мера, учитывая то, что новый учебный год абсолютно все школы, колледжи и вузы начнут в традиционном формате.

Марал Рахимжанова, руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля:



— Все студенты должны вакцинироваться, за исключением тех, кто не достиг 18 лет и лиц, имеющих постоянные противопоказания.



При этом, чиновники от здравоохранения заявляют, что поставки объема вакцин в страну, необходимого для формирования коллективного иммунитета, ведутся по плану. До конца года в пункты вакцинации поступят еще 7 миллионов 300 тысяч доз вакцин. Первый компонент в Казахстане пока получили немногим меньше 6 миллионов человек, в нашем регионе более 210 тысяч. А полностью привитыми считаются 4,5 миллиона казахстанцев, в области — 172,5 тысячи.

Ульяна Ашимова