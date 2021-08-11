В Петропавловске продолжается обсуждение перехода к ОСИ

Сейчас дом по адресу Лесная, 3а можно смело назвать одним из образцово-показательных. Здесь спокойно, уютно и чисто. До 2019-го года проблем в многоэтажке хватало, а предыдущий председатель КСК не был заинтересован в их решении, рассказала Ольга Коновалова.

Ольга Коновалова, председатель ПК «Янтарь»:



— Дом был в плачевном состоянии, в ужасном можно сказать. В подвал без сапог и респиратора нельзя было зайти. Но за это время мы немножко подтянули работы. Провели их в подвале.

Чтобы не быть голословной Ольга Коновалова показала нашей съемочной группе, как подвал дома, за порядком в котором она следит, выглядит сейчас. Никакой сырости и даже малейшего намека на то, что здесь когда-то был беспорядок. К отопительному сезону дом, практически, готов. Промывку и опрессовку сделали вчера, осталось получить паспорт готовности. Это одна из текущих задач, а та, что пока относится к планам на перспективу, связана с переходом многоэтажки от привычной системы управления домом, к объединению собственников имущества.

Ольга Коновалова, председатель ПК «Янтарь»:



— Единственный плюс, что будет юридическая компания, что можно будет на должников подавать. А вот минусы, пока нет управляющей компании, кто нас будет обслуживать. Это самое главное, что людей беспокоит. Вот авария если случится, то куда потом бежать, где, что искать, какие концы. И тоже, как эта компания будет на нас реагировать, как мы будем оплачивать это. Не ясно.



Этот вопрос предстоит решить. Над ним сейчас работают специалисты городской Ассоциации КСК. Они регулярно встречаются с их председателями, беседуют с жильцами. Больше всего переходу на ОСИ радуются те петропавловцы, чьи дома попали в «водоворот», где много лет смешивались деньги, которые они платили исправно. Вот только жадность некоторых председателей мешала им использоваться по назначению.

Сергей Худяков, председатель Ассоциации КСК г.Петропавловска:



— В ОСИ может быть только один дом, текущие все расходы с которых происходит выплата заработной платы, налогов, оплата всех текущих работ. Все это будет производиться с текущего счета. Накопительный счет сберегательный, будет формироваться в течение нескольких лет (5-8). Там накопятся серьезные суммы, на них будут банки накручивать проценты, чтобы перекрывать уровень инфляции. И в конце они выдадут кредиты нашим собственникам квартир, чтобы они смогли провести капитальный ремонт собственного дома.



Летом 2022 года все кооперативы собственников квартир в Казахстане уйдут в прошлое. На разъяснительную работу с жильцами и их полную ликвидацию председателям КСК дали 2,5 года.

Дарья Пышмынцева