Пропавшего 15-летнего мальчика нашли полицейские в Петропавловске

Утром 9 августа в полицию поступило сообщение, что накануне ночью пропал без вести 15-летний мальчик. Он помогал отчиму по работе, после чего исчез. Семья подростка переехала в Петропавловск из столицы буквально две недели назад.

В розыске несовершеннолетнего был задействован весь личный состав отделения ювенальной и криминальной полиции, помогали волонтеры. Инициативно подключились к розыску и администраторы популярных городских пабликов, рассылая фотоориентировку в лентах Instagramа и ВКонтакте.

В результате розыскных мероприятий уже в 15.30 этого же дня ребенок был найден живым и здоровым. Мальчик находился в подъезде одного из многоквартирных домов, неподалеку от места пропажи. Вместе с законными представителями его доставили в отделение ювенальной полиции для уточнения всех обстоятельств и проведения профилактической беседы. С начала года в Северо-Казахстанской области полицейские разыскали более 70 без вести пропавших подростков. Чаще всего их находят в течение «дежурных суток».

Диана Салихова