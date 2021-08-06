«День поля» в новом формате прошел в СКО

«День поля» без выезда на него. В этом году ежегодная встреча экспертов аграрной сферы из-за нестабильной эпидемиологической обстановки прошла в зуме. Мероприятие посвятили новым сортам яровой пшеницы.

Эксперты Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции представили свою новую разработку. Речь идет о гибриде кормовой культуры, который сможет занять свою нишу и в пищевой промышленности.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Основными технологическими элементами должны выступать четкое соблюдение агротехники возделывания сельскохозяйственных культур. Обязательна осенняя зяблевая обработка на паровых и стерневых участках, качественная обработка паров и проведение снегозадержания на всей площади пашни.



Без всего вышеперечисленного, деньги аграриев, потраченные на самые лучшие семена и технику, желаемого результата им не дадут. Изменение погодно-климатических условий в сторону засушливого лета учит североказахстанских «работников полей» четко соблюдать все существующие требования и правила. Только так во время уборочной кампании, они смогут остаться «в выигрыше», а не уйти «в минус».

Елена Федоренко, заведующая отделом селекции яровой пшеницы ТОО «СК СХОС»:



— Оптимальные сроки посева — это наиболее важный элемент технологии возделывания культуры. Максимальный урожай пшеницы в среднем за 20 лет мы получаем в период с 15 мая по 30 мая. Уровень урожайности составляет 21-23 центнера с га.



Такая пшеница богата клейковиной, а в той, что посеют в начале июня ее, напротив будет мало. Соответственно, подобное зерно потянет только на 4 и 5 классы. А еще, по данным специалистов Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции, поздние посевы пшеницы сильнее подвержены болезням. Гораздо меньше их «боятся» новые сорта, над разработкой которых местные исследователи трудятся регулярно. Например, в руках Владимира Чудинова из Карабалыкской опытной станции яровая мягкая пшеница сорта «Айна». На севере страны он появился благодаря мексиканским ученым.

Владимир Чудинов, заместитель председателя правления по науки ТОО «Карабалыкская СХОС»:



— Сорт, практически, не требует фунгицидной обработки, за счет чего себестоимость конечного продукта снижается. Кроме этого сорт обладает высоким качеством зерна. Выход семян данного сорта 80-85%.



Преимущества этой молодой культуры североказахстанские аграрии уже оценили. Неплохо на поле показала себя и «Семёновна». Правда, к болезням она чуть менее устойчива, зато отсутствие влаги и высокие температуры этот сорт пшеницы переносит на «ура». Новое детище североказахстанских экспертов, над которым они трудились 12 лет, — сорт ярового третикале «Даурен». Культура, богатая сахаром и протеином, является гибридом пшеницы и ржи. Местные исследователи пришли к выводу, что она отлично подойдет для производства комбикормов, а также муки. Готовить из нее и не бояться за свое здоровье, смогут люди, страдающие сахарным диабетом.

Дарья Пышмынцева